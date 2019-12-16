Умер актер Айелло

Американский актер Дэнни Айелло умер от внезапной болезни, вызванной инфекцией.

Айелло скончался в 86 лет Фото: kinopoisk.ru

Умер американский актер Дэнни Айелло. Об этом сообщает TMZ.

Это произошло 12 декабря в одной из клиник Нью-Джерси. Айелло было 86 лет.

Причиной смерти стала внезапная болезнь, вызванная инфекцией.

Дэнни Айелло снимался у режиссеров Майка Леманна, Фрэнсиса Форд Коппола, Вуди Аллена, Люка Бессона, Эдриана Лайна, Нормана Джуисона. Он играл в картинах "Гудзонский ястреб", "Власть луны", "Лестница Иакова", "Крестный отец 2".

Айелло был номинирован на получение премии "Оскар" как актер второго плана в фильме "Делай как надо!".