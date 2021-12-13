Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев

Агентство со ссылкой на свой источник уточнило, что Соловьев умер вследствие тяжелой болезни.

В январе 2020 года Telegram-канал Mash сообщал, что режиссер был экстренно госпитализирован с диагнозом "инфильтрат нижних конечностей".

"Это скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы. Режиссер также страдает диабетом, что еще больше осложняет ситуацию", – говорилось в сообщении, а также уточнялось, что операция тогда прошла успешно.

Контекст:

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской СССР. До шести лет жил в Северной Корее, куда после Второй мировой войны направили его отца, служившего военным.

В подростковом возрасте Соловьев играл в Большом драматическом театре имени Горького в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова в Москве.

Самые известные его режиссерские работы – фильмы "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Три сестры", "Нежный возраст".