Умер барабанщик The Rolling Stones – 80-летний Чарли Уоттс

В заявлении указано, что Уоттс умер в окружении родных и близких. Также в тексте отмечается, что он был "любимым мужем, отцом и дедом" и "одним из величайших барабанщиков своего поколения".

В начале августа музыкант неожиданно для многих отказался от гастрольного турне по США, которое было отложено из-за пандемии. Тогда Уоттс сослался на состояние здоровья (в 2004-м он лечился от рака горла). На время гастролей барабанщик подобрал себе замену в лице Стива Джордана, долгое время игравшего с гитаристом и автором песен The Rolling Stones Китом Ричардсом.