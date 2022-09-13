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13 сентября, 2022
 
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Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

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В 2018 году Годар отказался посещать Россию
В 2018 году Годар отказался посещать Россию
Фото: ЕРА

На 91-м году жизни умер французский режиссер Жан-Люк Годар. О его смерти сообщает французское издание Liberation.

Причины смерти режиссера не называются. В марте 2021 года Годар объявил о завершении карьеры.

Годар подчеркнул, что прежде чем окончательно попрощается с карьерой, хочет снять еще две картины, работа над которыми на тот момент уже началась. Речь идет о фильмах "Смешные войны" и "Сценарий".

Контекст:

Первый полнометражный фильм Годара "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году. За годы работы режиссер снял более 70 картин, самые известные из которых "Женщина есть женщина", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро". В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в мировой кинематограф.

В 2018 году Годар отказался посещать Россию из-за дела украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, а перед этим потребовал его освобождения.

Теги: смерть, Жан-Люк Годар
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