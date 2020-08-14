Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2020
 
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Умер российский актер, сыгравший в фильмах "Мы из будущего" и "Битва за Севастополь"

35-летний российский актер Сергей Куницкий скончался на отдыхе.

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Куницкий умер на 36-м году жизни
Куницкий умер на 36-м году жизни
Фото: sergei_kynitskii / Instagram

Умер российский актер, звезда сериала "Тест на беременность", 35-летний Сергей Куницкий. Об этом 13 августа сообщили на странице Московского Губернского театра в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий. Талантливый артист, светлый, добрый человек, Сергей пришел в Московский Губернский театр с первых дней его существования и был одним из ведущих актеров труппы... Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой. Без него невозможно представить многие наши спектакли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уход Куницкого был внезапным.

"Огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь", – написали в посте.

https://www.facebook.com/gubernsky.teatr/posts/3259856004082997

По информации инсайдера, причиной смерти мог быть оторвавшийся тромб. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей". "Вчера вечером почувствовал боль в груди, вызвали "скорую". Пока она ехала, он умер", – рассказал приближенный к актеру человек.

Актер отдыхал на Тамани.

Куницкий снялся в фильмах "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", сериалах "Тест на беременность", "Крылья Империи", "Тульский Токарев", "Шеф", "Небо видело все".

Теги: смерть, актер, Сергей Куницкий
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