Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко

Сличенко родился в 1934 году в Белгороде Фото: Театр "Ромэн" / Facebook

Причины смерти артиста не называются. Издание Lenta.ru пишет, что Сличенко в мае 2021 года был госпитализирован – у него были проблемы с легкими.

"Дата прощания будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении на странице театра в Facebook.