Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко

Причины смерти артиста не называются. Издание Lenta.ru пишет, что Сличенко в мае 2021 года был госпитализирован – у него были проблемы с легкими.
"Дата прощания будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении на странице театра в Facebook.
Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951-м его приняли в труппу театра "Ромэн". В 1977 году Сличенко стал художественным руководителем учреждения. В 1981-м был удостоен звания народного артиста СССР.
Известность актеру принесли роли в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Мой остров синий", "Военно-полевой романс", "Трудное счастье".