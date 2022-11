Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти

"Дэн умер сегодня в 12.40. Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать", – написал он.

Причины смерти музыканта не называются.

Контекст:

Группа Nazareth была основана в 1968 году. Популярность коллективу принесла рок-баллада Love Hurts. Самые популярные песни группы – This Flight Tonight, Broken Down Angel, Hair Of The Dog.

Маккаферти до 2013 года оставался бессменным вокалистом группы. Он покинул коллектив из-за проблем со здоровьем, но продолжал записывать музыку для сольных проектов, а также присоединялся во время записей к коллективу.

14 октября 2022 года артисту артисту исполнилось 76 лет.