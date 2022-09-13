"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии

По словам супруги, режиссер умер в окружении семьи в своем доме в городе Ролле (Швейцария). Она отметила, что Годар "не был болен, а просто вымотался", а также подчеркнула, что решение об эвтаназии ее муж принял самостоятельно. При этом ему было важно, чтобы люди узнали о его решении.

Издание отмечает, что в Швейцарии эвтаназия является законной процедурой. В своих интервью Годар часто поднимал тему самоубийства, говорится в публикации.