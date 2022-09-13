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13 сентября, 2022
 
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"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии

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В марте 2021 года Годар объявил о завершении карьеры
В марте 2021 года Годар объявил о завершении карьеры
Фото: ЕРА

91-летний французско-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался 13 сентября путем эвтаназии. Об этом французскому изданию Liberation сообщила его жена Анн-Мари Мьевиль.

По словам супруги, режиссер умер в окружении семьи в своем доме в городе Ролле (Швейцария). Она отметила, что Годар "не был болен, а просто вымотался", а также подчеркнула, что решение об эвтаназии ее муж принял самостоятельно. При этом ему было важно, чтобы люди узнали о его решении.

Издание отмечает, что в Швейцарии эвтаназия является законной процедурой. В своих интервью Годар часто поднимал тему самоубийства, говорится в публикации. 

Контекст:

Первый полнометражный фильм Годара "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году. За годы работы режиссер снял более 70 картин, самые известные из них "Женщина есть женщина", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро". В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в мировой кинематограф.

В 2018 году Годар отказался посещать Россию из-за дела украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, а перед этим потребовал его освобождения.

13 сентября стало известно о смерти Годара.

Теги: смерть, эвтаназия, режиссер, Жан-Люк Годар, жена
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