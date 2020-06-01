Умерла актриса и оперная певица Меспле

Французская оперная певица и актриса Мади Меспле скончалась на 90-м году жизни.

Французская оперная певица и актриса Мади Меспле умерла на 90-м году жизни 30 мая в Тулузе. Об этом сообщает France Bleu.

Певица скончалась 30 мая в возрасте 89 лет. Последние годы жизни она боролась с болезнью Паркинсона.

Мади Меспле родилась в Тулузе 7 марта 1931 года. Начала свою карьеру в городском театре Тулузы "Капитолий". Окончив консерваторию, переехала в Париж.

Меспле снималась в фильмах и сериалах. Ее партии звучат в "Отбросах", "Американском президенте", "Тот, кто меня бережет" и сериале "Симпсоны". Певица ушла со сцены в 2001 году, когда ей было 70 лет.