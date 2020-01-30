Умерла актриса "Операции "Ы" Агеева

Советская и российская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в комедии "Операция Ы" и другие приключения Шурика" умерла после продолжительной болезни.

В комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Агеева исполнила эпизодическую роль молодой беременной женщины Скриншот: ivi.ru

Советская и российская актриса Светлана Агеева скончалась в Москве 28 января. Об этом РИА "Новости" сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова.

Агеева умерла после продолжительной болезни. Ей было 79 лет.

Светлана Агева была выпускницей ГИТИСа и более известна как театральная актриса. Она служила в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском театре юного зрителя и Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, где проработала с 1970 по 1999 годы.

В комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая Агеева исполнила эпизодическую роль молодой беременной женщины, которой не захотел уступать место в транспорте герой Федя.

Также она снялась в фильмах "Я купил папу" (1962), "Увольнение на берег" (1962), "Совесть" (1974).