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01 июня, 2020
 
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Умерла актриса сериалов "Летающая монахиня", "Сумеречная зона" и "Коломбо" Редмонд

Смерть американской актрисы Мардж Редмонд наступила еще 10 февраля, но известно стало об этом только сейчас.

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Редмонд умерла в 95 лет
Редмонд умерла в 95 лет
Скриншот: kino-teatr.ru

Умерла американская актриса Мардж Редмонд. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Смерть наступила еще 10 февраля, но известно стало об этом только сейчас. Актрисе было 95 лет. Причины смерти не названы.

Мардж Редмонд родилась 14 декабря 1924 года в Кливленде.

Наиболее известные проекты с ее участием – "Летающая монахиня", "Сумеречная зона", "Коломбо", "Беглец", "Перри Мейсон", "Мой любимый марсианин", "Семейка монстров", шоу Боба Хоупа, "Женаты… с детьми", фильмы Вуди Аллена "Загадочное убийство в Манхэттене" и "Семейный заговор" Альфреда Хичкока.

Теги: смерть, актриса, Мардж Редмонд
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