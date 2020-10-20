Умерла актриса Скобцева

Советская и российская актриса Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни.

Советская и российская актриса Ирина Скобцева скончалась в Москве 20 октября. О ее смерти сообщается в Instagram на официальной странице компании Art Pictures, основанной сыном актрисы режиссером Федором Бондарчуком.

"Советская и российская актриса Ирина Константиновна Скобцева умерла сегодня в возрасте 93 лет", – говорится в публикации.

Скобцева родилась в 1927 году в Туле (Россия). Она известна по ролям в фильмах "Зигзаг удачи", "Любовь земная", "Сережа", снявшись за свою карьеру в более чем 80 кинокартинах.

Знаковой для Скобцевой стала роль Элен Безуховой в киноэпопее режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир" (1968), за которого она вышла замуж в 1959 году.

В браке у пары родилось двое детей – Елена (1962) и Федор (1967). В 1994 году Скобцева овдовела.

Дочь актрисы умерла в 2009 году в возрасте 47 лет. Федор Бондарчук известен в России как актер, продюсер и режиссер.