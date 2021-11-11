  Умерла советская актриса Валентина Малявина

По его словам, Малявина скончалась еще 30 октября, но об этом не было объявлено сразу, о чем он сожалеет.
В комментарии 5-tv.ru Збруев уточнил, что актриса умерла в пансионате для престарелых в Подмосковье и что много лет назад полностью ослепла. Похоронили Малявину на Троекуровском кладбище.
Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Окончила Театральное училище имени Щукина. Она прославилась в начале 1960-х, сыграв в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство". Среди других картин с ее участием – "Портрет Дориана Грея", "Король-олень", "Сотрудник ЧК".
Актриса пять лет провела в тюрьме по обвинению в умышленном убийстве своего гражданского мужа, 24-летнего актера Станислав Жданько. В 1988-м ее освободили по амнистии.
Малявина пять раз была замужем, детей у актрисы не было.