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11 ноября, 2021
 
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Умерла советская актриса Валентина Малявина

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Кадр из фильма "Иваново детство", в котором Малявина сыграла одну из своих первых ролей
Кадр из фильма "Иваново детство", в котором Малявина сыграла одну из своих первых ролей
Скриншот: Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube

В России на 81-м году жизни умерла советская актриса Валентина Малявина. О смерти артистки агентству "РИА Новости" 10 ноября сообщил ее первый муж, актер Александр Збруев.

По его словам, Малявина скончалась еще 30 октября, но об этом не было объявлено сразу, о чем он сожалеет.

В комментарии 5-tv.ru Збруев уточнил, что актриса умерла в пансионате для престарелых в Подмосковье и что много лет назад полностью ослепла. Похоронили Малявину на Троекуровском кладбище.

ВИДЕО
В 2007 году в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Збруев рассказывал о Малявиной и ее трагической судьбе. Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Окончила Театральное училище имени Щукина. Она прославилась в начале 1960-х, сыграв в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство". Среди других картин с ее участием – "Портрет Дориана Грея", "Король-олень", "Сотрудник ЧК".

Актриса пять лет провела в тюрьме по обвинению в умышленном убийстве своего гражданского мужа, 24-летнего актера Станислав Жданько. В 1988-м ее освободили по амнистии.

Малявина пять раз была замужем, детей у актрисы не было.

Теги: смерть, похороны, Александр Збруев, актриса
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