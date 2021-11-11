  Умерла советская актриса Валентина Малявина

Кадр из фильма "Иваново детство", в котором Малявина сыграла одну из своих первых ролей Скриншот: Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube

По его словам, Малявина скончалась еще 30 октября, но об этом не было объявлено сразу, о чем он сожалеет.

В комментарии 5-tv.ru Збруев уточнил, что актриса умерла в пансионате для престарелых в Подмосковье и что много лет назад полностью ослепла. Похоронили Малявину на Троекуровском кладбище.

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В 2007 году в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Збруев рассказывал о Малявиной и ее трагической судьбе. Видео: В гостях у Гордона / YouTube