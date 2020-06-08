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08 июня, 2020
 
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Умерла вдова Параджанова

Вдова советского и украинского режиссера Сергея Параджанова Светлана Щербатюк скончалась на 82-м году жизни.

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Светлана Щербатюк умерла 6 июня в Киеве
 Светлана Щербатюк умерла 6 июня в Киеве
Фото: Юрий Мечитов

Вдова советского и украинского режиссера Сергея Параджанова Об этом сообщили на странице кинотеатра "Лира" в Facebook.

"К сожалению, вынуждены сообщить печальную весть. Сегодня, 6 июня 2020 года, отошла в вечность Светлана Щербатюк – жена Сергея Параджанова", – говорится в сообщении.

В посте привели цитату киноведа Оксаны Мусиенко из ее публикации "Размышления над книгой "Исповедь".

"Мне обидно, когда в примечаниях к изданиям, посвященным мастеру, читаешь: "С.Щербатюк, бывшая жена Параджанова". Светлана никогда не была "бывшей". Даже когда они официально развелись, она осталась для Сергея матерью его любимого сына Сурена. Но главное, ее любовь и поддержку он чувствовал все годы заключения. Может, без них он и не выжил бы. Я про себя называла Светлану "декабристкой". Да, ей было что терять, когда она откровенно и неоднозначно заявила о том, что не собирается рвать отношения с отцом своего сына. Она потеряла работу в университете, где преподавала русский для иностранцев, стала "невыездной". Но она не прекратила переписку с заключенным, не перестала передавать в зону посылки и, главное, биться во все двери, чтобы хоть как-то облегчить участь Сергея ", – отмечала Муиенко.

https://www.facebook.com/lirakinoteatr/posts/2389762947993757

Светлана Щербатюх проживала в Киеве.

Сергей Параджанов скончался 20 июля 1990 года в Ереване в возрасте 66 лет.

Наиболее известные его фильмы – "Тени забытых предков" и "Цвет граната".

Теги: Киев, смерть, режиссер, Сергей Параджанов, Светлана Щербатюк
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