"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото

"Несправедливость жизни. Хотела забрать сына из школы и упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Перелом", – написала артистка.

Актриса отметила, что после того, как она сделала томограмму, медики диагностировали у нее еще и сотрясение мозга.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.