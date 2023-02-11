Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2023
 
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"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото

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Саливанчук: Несправедливость жизни
Саливанчук: Несправедливость жизни
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливачнук во время падения сломала нос. Об этом она рассказала 10 февраля в Instagram Stories, разместив соответствующие фото и видео.

"Несправедливость жизни. Хотела забрать сына из школы и упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Перелом", – написала артистка.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram
Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Актриса отметила, что после того, как она сделала томограмму, медики диагностировали у нее еще и сотрясение мозга.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram
Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Анна Саливанчук
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