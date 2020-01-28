Ургант попросил прощения за шутку о Христе

Российский телеведущий Иван Ургант заявил, что в "Вечернем Урганте" шутит на тему религии, чтобы не делать эту тему табуированной.

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" попросил прощения у верующих и православных активистов за шутку об Иисусе Христе.

"Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то, оскорбить чьи-то чувства или кого-то лично. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", – сказал Ургант.

Он отметил, что не хотел высмеивать христианские ценности, и ответил на обращение депутата Госдумы Николая Земцова завести на него уголовное дело.

"У меня это вызывает двоякое чувство. Во-первых, конечно, это тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор", – сказал Ургант. Телеведущий добавил,что испытывает чувство гордости за то, что стал первым рабочим вопросом для нового руководителя надзорного ведомства.

По словам Урганта, цель юмористической программы – развлекать, шутить, а не оскорблять, но в своих темах они также затрагивают и религиозные вопросы, чтобы не делать религию табуированной темой.

"Если можно, отзовите свои проклятия!" – обратился к верующим телеведущий.

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Движение "Сорок сороков" подало на сайт CitizenGo петицию с требованием лишить телеведущего гражданства России, после того как в шоу "Вечерний Ургант" от 7 января 2020 года показали появление на свет американского актера Николаса Кейджа, якобы пародируя рождение Иисуса Христа. В том же выпуске французский актер Жерар Депардье заявил, что неверующий, и сравнил Христа с поросенком.

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