"Уважение". Вышел сник-пик фильма об Артете Франклин. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали сник-пик фильма "Уважение". Это биографическая драма о жизни американской соул-певицы Ареты Франклин. Режиссер – Лизль Томми. Роли исполнили Дженнифер Хадсон, Марлон Уэйанс, Форест Уитакер, Одра Макдонал. Мировая премьера назначена на 14 августа 2020 года.
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