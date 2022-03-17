В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине

Деньги от продажи билетов будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

"13 марта "Поводыря" показали в кинотеатре Salem Cinema в городе Сейлем (Массачусетс). Показ, собравший два зрительных зала, посетили губернатор штата Чарли Бейкер, член Конгресса США Сет Молтон и другие американские политики. После такого успеха фильм подхватили американские СМИ, ряд голливудских компаний бесплатно предложили свои услуги по продвижению и дистрибуции, а количество сеансов фильма растет в геометрической прогрессии. Каждый день все новые кинотеатры США и Канады приобщаются к инициативе", – говорится в публикации.

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