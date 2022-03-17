В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине

Деньги от продажи билетов будут направлены на гуманитарную помощь Украине.
"13 марта "Поводыря" показали в кинотеатре Salem Cinema в городе Сейлем (Массачусетс). Показ, собравший два зрительных зала, посетили губернатор штата Чарли Бейкер, член Конгресса США Сет Молтон и другие американские политики. После такого успеха фильм подхватили американские СМИ, ряд голливудских компаний бесплатно предложили свои услуги по продвижению и дистрибуции, а количество сеансов фильма растет в геометрической прогрессии. Каждый день все новые кинотеатры США и Канады приобщаются к инициативе", – говорится в публикации.
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Действие исторической драмы режиссера и сценариста Олеся Санина происходит в 1932 году. Главным героем фильма является американский подросток, отец которого переехал в СССР, где был убит чекистами. Оставшись без отца, мальчик находит пристанище и работу у слепого кобзаря-бандуриста. Действие фильма проходит в середине 30-х годов в тогдашней столице УССР Харькове на фоне репрессий в отношении представителей украинской культуры. Одну из главных ролей в фильме сыграла певица Джамала.
В 2014 году картина была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но не попала в шорт-лист.