Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2023
 
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В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В последнее время Амелина работала над своей первой нон-фикшн-книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War
В последнее время Амелина работала над своей первой нон-фикшн-книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War
Фото: Victoria Amelina / Facebook

1 июля в больнице имени Мечникова в Днепре скончалась украинская писательница, член украинского PEN-клуба и документатор военных преступлений в организации Truth Hounds 37-летняя Виктория Амелина, которая получила несовместимые с жизнью ранения во время обстрела российскими оккупантами Краматорска Донецкой области. О ее смерти сообщается на сайте PEN-клуба Украины.

"Мы сообщаем эту новость сейчас, когда о ней узнали все родные Виктории и с их согласия, – говорится в публикации. – 27 июня Амелина находилась в Краматорске вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Когда они ужинали в ресторане Ria Lounge в центре города, российские оккупанты нанесли ракетный удар по этому зданию, в результате чего Виктория получила тяжелые ранения. Врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья".

Контекст:

Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, затем вернулась в Украину. В 2007-м получила степень магистра компьютерных технологий в НУ "Львовская политехника" с отличием. В 2005–2015 годах работала в международных технологических компаниях.

В 2014 году вышел дебютный роман писательницы "Синдром ноября, или Homo Compatiens". Книга вошла в десятку лучших прозаических изданий по версии премии "ЛітАкцент року 2014".

В 2021 году Амелина основала Нью-Йоркский литературный фестиваль.

В последнее время писательница работала над своей первой нон-фикшн-книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War.

Россияне атаковали Краматорск 27 июня двумя ракетами "Искандер", сообщили в Офисе генпрокурора. Удар пришелся по зданию кафе.

По данным ГСЧС, в результате атаки оккупантов погибли еще 12 человек, в том числе трое детей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, Краматорск, война России против Украины, писатель, Виктория Амелина
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