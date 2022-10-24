В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу

"Сегодня моей сладкой маленькой девочке уже полгода и сегодня мне 35. Сегодня благодарю тебя, Господи, за то, что ты мне подарил три Вселенных любви. Люблю их всех безумно – от макушки до кончиков пальцев. Не верится, что этой малышке сегодня уже полгода. Я очень хочу, чтобы ты всегда была здоровой и счастливой, любила всем сердцем и была пропитана любовью! Мы с папой сделаем все, чтобы ты каждый день чувствовала нашу безусловную любовь! А я желаю в этот день только одного – чтобы закончилась война. Чтобы мы выстояли, на нашей родной земле снова был мир, мы вернулись домой и жили свою счастливую жизнь. Желаю каждому из нас этой долгожданной победы!" – написала Юрушева.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elizaveta Yurusheva * (@elizaveta.yurusheva)