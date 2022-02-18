Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
Новости Актуально

В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года"

 
|
Михаил Поплавский как автор идеи и генеральный продюсер проекта получил специальную премию "Гарант украинской песни"
Михаил Поплавский как автор идеи и генеральный продюсер проекта получил специальную премию "Гарант украинской песни"
Фото предоставлено организаторами музыкальной премии "Украинская песня года"

16 февраля в Национальном дворце искусств "Украина" состоялась церемония награждения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года 2021".

Переполненный зрителями зал – более 3,5 тыс. мест – поклонников украинской песни с каждым годом становится все больше. И символично, что церемония прошла в День единения, ведь именно песня и музыка всегда объединяли украинцев. Кроме того, национальная музыкальная премия "Украинская песня года" приурочена к 30-летию независимости Украины.

Фото предоставлено организаторами музыкальной премии "Украинская песня года"
Фото предоставлено организаторами музыкальной премии "Украинская песня года"

Созданная в 2004 году музыкальная премия призвана популяризировать украинскую музыку, украиноязычных артистов – как уже знаменитых, так и молодых исполнителей. Премии вручают певцам в трех номинациях "Легенда украинской песни", "Гордость украинской песни" и "Надежда украинской песни". Также награждают и авторов песен. Неудивительно, что основал эту премию поющий ректор Михаил Поплавский, а в новом формате еще одним организатором проекта стал Олег Винник.

"Сейчас стало модно петь на украинском, быть украинцем. Сегодня, как никогда, мы понимаем, что украинская песня, украинский язык, украинская душа – вечны, как небо и солнце. И хочется, чтобы и легенды, и гордость, и надежда украинской песни сегодня защищали нашу Украину", – отметил автор идеи, генеральный продюсер, владелец ТМ "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

Поддержал мнение своего уважаемого партнера и Олег Винник.

"Это было очень рискованно, но в то же время и правильно – организовать такую премию. И я счастлив, что имею отношение к ней. Сегодня молодые артисты – даже рэперы и рок-певцы – поют на украинском языке и продолжают наше дело. Конечно, это другая музыка, чем та, которую исполняем мы. Это очень круто, что мы вместе на одной сцене. И что мы – хоть легенды, хоть молодежь – все равно возвращаемся к нашим корням. Ведь свои чувства мы лучше можем передать только на родном языке", – говорит певец.

Фото предоставлено организаторами музыкальной премии "Украинская песня года"
Фото предоставлено организаторами музыкальной премии "Украинская песня года"

Один из важнейших моментов премии – то, что награду может получить песня в любом жанре. Только два условия: чтобы она была искусно исполнена и написана на украинском языке.

Показательно, что свою первую песню на украинском языке – "Есть предложение" – Верка Сердючка презентовала именно во время церемонии награждения.

Также порадовали зрителей премьерами песен Олег Винник ("Белая голубка") и группа "Антитела" (исполнила песню MLNL из своего нового альбома).

Проводили церемонию награждения Тина Кароль, Михаил Поплавский, Лилия Ребрик, Григорий Решетник.

"Я очень благодарна Михаилу Михайловичу за то, что благодаря ему на сцене сегодня можно увидеть четыре поколения артистов", – прокомментировала концерт Наталья Могилевская.

"Я так рад быть причастным к такому празднику. И желаю украинской песне, чтобы она развивалась и качала нас. Я счастлив, что могу выступать в таком составе и петь для зрителей на украинском", – отметил представитель молодого поколения Wellboy, выпускник Киевского национального университета культуры и искусств.

Среди присутствующих артистов многие причастны к этому вузу. Так, Григорий Решетник, окончив КНУКиИ, впоследствии стал в нем преподавать.

Еще одна выпускница – Катя Царик – режиссер-постановщик церемонии награждения. За ее плечами такие масштабные события, как постановка торжественных концертов ко Дню Независимости и предыдущей "Украинской песни года". В этот раз она поражала зрителей высокотехнологичной сценографией с использованием новинок мирового уровня, необычным видеорядом на огромных экранах, лазерным и световым шоу. А певцы выступали на многоярусной сцене в виде лестницы.

Это масштабное зрелище и выступления любимых исполнителей публика сопровождала овациями, а многие даже танцевали под зажигательные композиции. И это лучше всего доказывает, что песня объединяет украинцев.

Следует подвести итог словами человека, который на протяжении всех 30 лет независимости нашей страны постоянно вкладывал свои силы, чтобы украинская песня развивалась.

"Украинская песня – это генетический код нации! Через украинскую песню мы заявляем о своей национальной культурной идентичности во всем мире", – подчеркнул Михаил Поплавский.

Победители национальной музыкальной премии "Украинская песня года"

Номинация "Легенда украинской песни": Тина Кароль, Олег Винник, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Михаил Поплавский и Верка Сердючка.

Фото предоставлено организаторами музыкальной премии "Украинская песня года"
Фото предоставлено организаторами музыкальной премии "Украинская песня года"

Номинация "Гордость Украинской песни":

– Группа MOZGI, NK за песню "Чувства". Алексей Потапенко и Анастасия Каменских получили дипломы как композиторы и авторы стихов.
– Павел Зибров и Анна Тринчер за исполнение песни "Бабочки/Пчелы". Композиторы Дмитрий Сысоев, Павел Зибров, авторы стихов Дмитрий Сысоев, Юрий Рыбчинский.
– Группа "Антитела" – песня "Стань". Композиторы Максим Сиволап, Тарас Тополя и автор стихов Тарас Тополя. –- Группа KAZKA за исполнение песни "Мята". Композитор Александр Гревцев и авторы слов Александр Гревцев и Николай Журавлев.
– Dzidzio за исполнение песни "Маричка". Композитор Степан Сабадаш, автор стихов Михаил Ткач.

Номинация "Надежда украинской песни":

– Wellboy с песней "Вишни". Композиторы Андрей Пидкалюк, Антон Вельбой, авторы стихов Евгений Триплов, Антон Вельбой.
– Артем Пивоваров, песня "Мираж", также он получил диплом как композитор и автор стихов.
– Анна Буткевич за исполнение композиции "Грех имею".
– Сергей Бабкин, песня "Она знает", получил также диплом как композитор и автор стихов.
– Таюнэ, песня "Похожа на цветок", композитор и автор стихов Олег Винник.
– Gena VITER и группа "ЯНЦА", песня "Поляна", композитор Виктор Янцо, автор стихов Ирина Янцо.
– Alina Poplavska – песня "Снова твоя". Композиторы Илья Грабар, Александр Коновалов, Сергей Баланюк, автор стихов Марина Козловская.
– Мята с песней "Краски". Композитор и автор стихов Артем Пивоваров.

Михаил Поплавский как автор идеи и генеральный продюсер проекта получил специальную премию "Гарант украинской песни" – за поддержку и развитие украинской песни.

Теги: Михаил Поплавский, Юрий Рыбчинский, Александр Коц, Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Павел Зибров, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, Верка Сердючка, Dzidzio, Mozgi, Артем Пивоваров, Анна Буткевич, Григорий Решетник, Лилия Ребрик, Алексей Потапенко, Kazka, КНУКиИ, Катя Царик, Wellboy, Украинская песня года
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года"
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года" Актуально
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS