"В этом я уверен". Вышел тизер сериала с Руффало, воплотившим братьев-близнецов. Видео
Американский телеканал HBO на своем YouTube-канале презентовал тизер сериала "В этом я уверен". В основе – одноименный роман американского писателя Уолли Лэмба. Главные герои – братья близнецы, один из которых страдает параноидальной шизофренией. Второй брат вынужден взять уход за больным на себя. Роли обоих братьев исполнил Марк Руффало. В сериале также снялись Имоджен Путс, Кэтрин Хан, Джульет Льюис, Мелисса Лео , Рози О’Доннелл. Режиссер – Дерек Сиенфрэнс. Премьера проекта на HBO назначена на 27 апреля.
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