Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2021
 
Новости

В Google появилась забавная пасхалка к 20-летию фильма "Блондинка в законе"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главную роль в фильме сыграла Риз Уизерспун
Главную роль в фильме сыграла Риз Уизерспун
Фото: EPA

Популярному фильму "Блондинка в законе" с Риз Уизерспун в главной роли в этом году исполняется 20 лет. По этому случаю поисковик Google приготовил тематическую пасхалку.

Чтобы увидеть скрытую анимацию, нужно набрать в строке поиска "Блондинка в законе". В правой части страницы появится розовая сумочка. После нажатия на нее страница оживает.

На экране появится маленькая собачка главной героини Эль Вудс, которая после сушки феном-колпаком в кресле окрасит результаты поиска в розовый цвет.

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

Контекст:

"Блондинка в законе" – американская комедия Роберта Лукетича, произведенная на студии Metro-Goldwyn-Mayer. Фильм основан на одноименном романе Аманды Браун. Лента рассказывает о президенте университетского женского клуба, которая ради парня поступает в Гарвард на юридический факультет. Первая часть собрала несколько наград: Teen Choice Awards ("Кино лета"), MTV ("Лучшая комедийная роль" (Риз Уизерспун), "Лучшая реплика", "Лучшая одежда"). И даже были номинации на "Золотой глобус".

В 2003 году состоялась премьера продолжения картины. В настоящее время в разработке находится третья часть франшизы, которая должна выйти в 2022 году.

Теги: кино, Google, фильм, Риз Уизерспун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
HBO показал первый кадр продолжения сериала "Секс в большом городе"
HBO показал первый кадр продолжения сериала "Секс в большом городе"
В Google появилась забавная пасхалка к 20-летию фильма "Блондинка в законе"
В Google появилась забавная пасхалка к 20-летию фильма "Блондинка в законе"
Глава Госпогранслужбы: Если Morgenshtern сейчас в Украине, то мы на Марсе
Глава Госпогранслужбы: Если Morgenshtern сейчас в Украине, то мы на Марсе
Алина ГРЕЧАНАЯ
Добрынин подарил супруге золотой браслет за 200 тыс. грн
Добрынин подарил супруге золотой браслет за 200 тыс. грн
Украинки, которых арестовывали в Дубае за голую фотосессию, разрисовали ягодицы в поддержку Англии на Евро 2020
Украинки, которых арестовывали в Дубае за голую фотосессию, разрисовали ягодицы в поддержку Англии на Евро 2020
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"Я взрослый человек". Вакарчук ответил на слухи о романе с 23-летней певицей
"Я взрослый человек". Вакарчук ответил на слухи о романе с 23-летней певицей
  "Очень больно и обидно". Приходько объяснила, почему не готова откровенничать о конфликте с Меладзе
  "Очень больно и обидно". Приходько объяснила, почему не готова откровенничать о конфликте с Меладзе
Жена Виктора Павлика показала фигуру спустя месяц после родов
Жена Виктора Павлика показала фигуру спустя месяц после родов
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Секрет в большом количестве зелени". Ярославский дал рецепт легких оладий из цукини
"Секрет в большом количестве зелени". Ярославский дал рецепт легких оладий из цукини
  Герой "Холостяка 10" тайно женился. Первые кадры церемонии
  Герой "Холостяка 10" тайно женился. Первые кадры церемонии
"Как можно быть такой горячей". Ефросинина поделилась видео в белье
"Как можно быть такой горячей". Ефросинина поделилась видео в белье
"Изысканный десерт". Хименес-Браво поделился рецептом английского бананового пирога
"Изысканный десерт". Хименес-Браво поделился рецептом английского бананового пирога
"Горячо", "Ким вернулась". Ким Кардашян поразила фанатов фото в бикини
"Горячо", "Ким вернулась". Ким Кардашян поразила фанатов фото в бикини
"Идет быть в положении". Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы
"Идет быть в положении". Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS