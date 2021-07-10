В Google появилась забавная пасхалка к 20-летию фильма "Блондинка в законе"

Чтобы увидеть скрытую анимацию, нужно набрать в строке поиска "Блондинка в законе". В правой части страницы появится розовая сумочка. После нажатия на нее страница оживает.

На экране появится маленькая собачка главной героини Эль Вудс, которая после сушки феном-колпаком в кресле окрасит результаты поиска в розовый цвет.

Скриншот: google.com

Скриншот: google.com