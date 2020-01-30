В клипе Zayn показали маски украинского дизайнера Bob Basset. Видео
Британская группа Zayn на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Flames. Он был записан совместно с британским певцом Jungleboi и голландским диджеем R3HAB. Съемки ролика проходили в Киеве в Национальной библиотеке имени Вернадского и на территории недостроенного Дарницкого вокзала. Режиссеры – Фрэнк Борин и его жена Иванна. В клипе использовали маски украинской арт-студии Bob Basset, а именно Steam Vibes и Loudspeaker Master, выполненные из кожи и декорированные латунными деталями. "Когда мы встретились в Киеве, Фрэнк рассказал мне, что знает о наших масках уже какое-то время от своих приятелей из Лос-Анджелеса. Он посмотрел наши работы и решил, что было бы прекрасно поработать с Bob Basset", — рассказал сооснователь арт-студии, художник Сергей Петров.
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