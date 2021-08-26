  "В нем всегда была сила. Он показывает ее и сегодня". Жена и дети Шумахера снялись в документальном фильме для Netflix

В съемках фильма приняли участие жена Шумахера Коринна, его дочь Джина-Мария и сын Мик, который также стал автогонщиком.
В фильме будут показаны архивные семейные кадры с участием автогонщика, снятые до того, как он в 2013 году получил травму головы, а также его детские снимки.
"Я просто почувствовала, что он особенный. В нем всегда была сила. Он показывает мне ее и сегодня. Каждый день показывает, насколько он силен", – говорит в трейлере документального фильма жена Шумахера.
Шумахер в декабре 2013 года упал, катаясь на горных лыжах, и получил травму головы, после чего находился в коме. Он пришел в себя 16 июня 2014-го.
В сентябре 2015 года его выписали из больницы в Лозанне, и с тех пор он проходит курс реабилитации дома.
16 декабря 2018 года британский таблоид Daily Mail сообщил, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппаратах жизнеобеспечения.