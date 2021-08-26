  "В нем всегда была сила. Он показывает ее и сегодня". Жена и дети Шумахера снялись в документальном фильме для Netflix

В съемках фильма приняли участие жена Шумахера Коринна, его дочь Джина-Мария и сын Мик, который также стал автогонщиком.

В фильме будут показаны архивные семейные кадры с участием автогонщика, снятые до того, как он в 2013 году получил травму головы, а также его детские снимки.

"Я просто почувствовала, что он особенный. В нем всегда была сила. Он показывает мне ее и сегодня. Каждый день показывает, насколько он силен", – говорит в трейлере документального фильма жена Шумахера.

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Видео: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz / YouTube