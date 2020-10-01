В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
Ливанский дизайнер Эли Сааб 30 сентября на своем канале в YouTube презентовал видео, снятое с участием моделей, рекламирующих новую коллекцию прет-а-порте сезона весна-лето 2021. "Каждая женщина расцветает и становится своей, сильной и смелой, источающей страстную женственность и храбрую внутреннюю мистику", – говорится в релизе клипа на странице дизайнера в Instagram. В финальных титрах ролика указано, что в качестве музыкального сопровождения были использованы три композиции украинской группы "ДахаБраха". Музыканты разместили рекламный ролик Сааба на своей официальной странице в Facebook. "Вот это я понимаю продвижение Украины", – отреагировали на публикацию поклонники творчества группы. "Мурашки по коже", – прокомментировали подписчики "ДахаБраха" на странице группы в Instagram.
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