"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались их общим знаменателем Фото: dmytro_kuleba / Instagram

"После 24 февраля на определенном этапе мне пришлось принимать самое тяжелое для меня решение – возвращать в Украину детей или нет. Я своих детей, которые хотели вернуться, вернул не просто в Украину, а в Киев. Так что в победе Украины я заинтересован как никто другой – не просто как гражданин этого государства, но и потому, что здесь мои дети и я хочу, чтобы они жили в безопасности и у них все было хорошо", – сказал он.

По словам Кулебы, именно желание, чтобы его дети могли находиться рядом с ним и были счастливы, мотивирует его двигаться вперед и верить в победу.