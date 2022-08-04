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04 августа, 2022
 
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"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети

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В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались их общим знаменателем
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались их общим знаменателем
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, которое опубликовано на сайте "Укринформ", заявил, что его дети сейчас находятся в Киеве.

"После 24 февраля на определенном этапе мне пришлось принимать самое тяжелое для меня решение – возвращать в Украину детей или нет. Я своих детей, которые хотели вернуться, вернул не просто в Украину, а в Киев. Так что в победе Украины я заинтересован как никто другой – не просто как гражданин этого государства, но и потому, что здесь мои дети и я хочу, чтобы они жили в безопасности и у них все было хорошо", – сказал он.

По словам Кулебы, именно желание, чтобы его дети могли находиться рядом с ним и были счастливы, мотивирует его двигаться вперед и верить в победу.

Контекст:

Кулеба воспитывает двоих детей. Сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались их общим знаменателем.

Теги: Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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