  "В реанимации с обширным поражением легких". Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович

О смерти кинорежиссера сообщил Telegram-канал Baza. "Последнее время он лежал в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за ковида", – говорилось в сообщении.

5 июля в российских СМИ была информация, что Стефановича госпитализировали с коронавирусом. Позже он сам опроверг эти сообщения, сказав, что всего лишь проходил обследование из-за ОРЗ.