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13 июля, 2021
 
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"В реанимации с обширным поражением легких". Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Стефанович скончался на 77-м году жизни
Стефанович скончался на 77-м году жизни
Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

13 июля в Москве ушел из жизни российский кинорежиссер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Ему было 76 лет.

О смерти кинорежиссера сообщил Telegram-канал Baza. "Последнее время он лежал в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за ковида", – говорилось в сообщении.

5 июля в российских СМИ была информация, что Стефановича госпитализировали с коронавирусом. Позже он сам опроверг эти сообщения, сказав, что всего лишь проходил обследование из-за ОРЗ.

Контекст:

Стефанович родился 13 декабря 1944 в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского госинститута кинематографии имени Герасимова.

С 1970 года работал режиссером-постановщиком на "Мосфильме", в том числе в жанре музыкальных фильмов. Он автор фильмов "Душа" с певицей Софией Ротару в главной роли", "Начни сначала" с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем в главной роли.

Стефанович был вторым мужем Пугачевым. Они прожили в официальном браке с 1977-го по 1981-й. После развода бывшие супруги не общались. В 2014-м году Стефанович снял об этом периоде своей жизни автобиографический телесериал "Кураж".

В 2009 году Стефанович дал большое интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, в котором рассказал о подробностях жизни с Пугачевой, а также о закулисье советского и российского шоу-бизнеса. Текстовую версию интервью можно прочесть здесь: часть 1, часть 2, часть 3.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Алла Пугачева, Александр Стефанович
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