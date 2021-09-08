  В сети появился тизер четвертой "Матрицы". Видео

В фильме "Матрица: Воскрешение" Ривз снова сыграет роль Нео Фото: ЕРА

В нем показаны легендарные красная и синяя таблетки на фоне слогана "Выбор за тобой". Премьера трейлера назначена на 9 сентября.

"Новый фильм от режиссера Ланы Вачовски воссоединяет звезд Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс в роли Нео и Тринити", – говорится в описании тизера.

Компания также создала сайт, посвященный премьере. Посетителям предлагают выбрать одну из таблеток, кликнув на ее изображение.

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Видео: HBO Max / YouYube