  В сети появился тизер четвертой "Матрицы". Видео

В нем показаны легендарные красная и синяя таблетки на фоне слогана "Выбор за тобой". Премьера трейлера назначена на 9 сентября.
"Новый фильм от режиссера Ланы Вачовски воссоединяет звезд Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс в роли Нео и Тринити", – говорится в описании тизера.
Компания также создала сайт, посвященный премьере. Посетителям предлагают выбрать одну из таблеток, кликнув на ее изображение.
"Матрица" – научно-фантастический боевик, премьера которого состоялась 31 марта 1999 года в США.
По мотивам фильма созданы комиксы, компьютерные игры и анимэ, а также в 2003 году сняты две части продолжения – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".