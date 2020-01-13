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13 января, 2020
 
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В США снимут продолжение фильма "Молчание ягнят"

Лента "Молчание ягнят" получит продолжение в виде сериала, главной героиней которого станет агент ФБР Кларисса Старлинг.

В оригинальном фильме главную роль исполнила Джоди Фостер
В оригинальном фильме главную роль исполнила Джоди Фостер
Фото: kinopoisk.ru

Американский телеканал CBS начал работу над сериалом "Кларисса". Об этом сообщает Deadline.

Сериал является сиквелом (продолжением) фильма "Молчание ягнят". Действие проекта будет происходить после событий, описанных в "Молчании ягнят". Главной героиней станет агент ФБР Кларисса Старлинг.

Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет. Количество серий и исполнители главных ролей пока не названы.

Оригинальный фильм "Молчание ягнят" вышел в 1991 году. Картину снял режиссер Джонатан Демми. Сценарист – Томас Харрис, автор одноименного романа, легшего в основу ленты. Главные роли исполнили Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Гленн Скотт, Тед Левайн.

Лента рассказывала о расследовании ФБР серии убийств. В поисках зацепок агент Кларисса Старлинг обратилась за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру Ганнибалу Лектеру.

Теги: фильм, сериал, Энтони Хопкинс, Джонатан Демме, сиквел, Джоди Фостер
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