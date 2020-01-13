В США снимут продолжение фильма "Молчание ягнят"

Американский телеканал CBS начал работу над сериалом "Кларисса". Об этом сообщает Deadline.
Сериал является сиквелом (продолжением) фильма "Молчание ягнят". Действие проекта будет происходить после событий, описанных в "Молчании ягнят". Главной героиней станет агент ФБР Кларисса Старлинг.
Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет. Количество серий и исполнители главных ролей пока не названы.
Оригинальный фильм "Молчание ягнят" вышел в 1991 году. Картину снял режиссер Джонатан Демми. Сценарист – Томас Харрис, автор одноименного романа, легшего в основу ленты. Главные роли исполнили Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Гленн Скотт, Тед Левайн.
Лента рассказывала о расследовании ФБР серии убийств. В поисках зацепок агент Кларисса Старлинг обратилась за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру Ганнибалу Лектеру.