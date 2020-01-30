"В танце". В клипе Iowa показали Киркорова и Галустяна. Видео
Белорусская группа Iowa на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "В танце". Перед съемками клипа коллектив инициировал флешмоб #ЖиЧвтанце, по правилам которого нужно было снять видео под впечатлением от прослушивания трека "В танце". К флешмобу присоединились среди прочих российский певец Филипп Киркоров, шоумен Михаил Галустян и актер Егор Дружинин.
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