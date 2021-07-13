В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах

В программе онлайн-показа картины из Швейцарии, Швеции, Германии, Франции и США про велосипеды и их разновидности, про системы транспортировки и особенности использования общественного транспорта.

Подборку фильмов осуществила киноагенция Wiz-Art при поддержке IT-компании Intellias. Посмотреть короткометражки в режиме онлайн и бесплатно могут все желающие, для этого необходимо лишь заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

Этот показ является частью большего проекта "Экомобильное лето в Intellias", целью которого является продвижение велокультуры в украинских городах.

"В рамках проекта уже были организованы онлайн-велошколы и корпоративные велопутешествия, а более 100 специалистов компании уже присоединились к флешмобу #IntelliBike. Кроме того, пять послов компании в пяти украинских городах приняли вызов пользоваться велосипедом как основным видом транспорта в течение всего лета. Своими достижениями они регулярно делятся в социальных сетях", – говорится в пресс-релизе мероприятия.

Организаторы онлайн-просмотров уточняют, что у зрителей Urban Mobility Shorts, которые поделятся своими впечатлениями от просмотров в соцсетях, будет возможность выиграть тематические велоподарки. Детали на странице мероприятия в Facebook.