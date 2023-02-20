В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черная гадюка" с участием Аткинсона

По словам Робинсона, который уже ознакомился со сценарием нового эпизода, сюжет будет разворачиваться вокруг его персонажа Болдрика, но Аткинсон "внесет свой вклад" и будет присутствовать в ситкоме "в той или иной форме".
О возобновлении съемок ситкома 14 февраля заявил британский кинорежиссер и сценарист Ричард Кертис в эфире Radio 2 Breakfast Show. Тогда он не мог подтвердить участие Аткинсона в съемках, пишет The Sun.
Аткинсон пока что не комментировал свое возможное участие в съемках.
Первый сезон "Черной гадюки" вышел в эфир в 1983 году. Всего было показано четыре сезона. Показ завершился в 1989 году. Блэкэддер в исполнении Аткинсона появлялся на экранах в 24 эпизодах, включая три специальных выпуска, в которых снимались многие известные актеры, включая Стивена Фрая и Хью Лори.
Действие каждой серии происходило в разные периоды британской истории, начиная с 1485 года и заканчивая 1917 годом.