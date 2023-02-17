В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото

Во время церемонии открытия выступили артисты балета Государственной оперы. На балу присутствовали президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Карл Нехаммер. Они наблюдали за происходящим, находясь в своих ложах.
Среди гостей мероприятия была замечена американская актриса Джейн Фонда.
Фото: ЕРА
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (четвертый слева) и канцлер Австрии Карл Нехаммер (четвертый справа)
Фото: ЕРА
Гости в ожидании открытия бала
Фото: ЕРА
Прибытие гостей на церемонию
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
84-летняя американская актриса, модель и писательница Джейн Фонда
Фото: ЕРА
Выступление артистов балета Государственной оперы
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (четвертый слева) и канцлер Карл Нехаммер (четвертый справа)
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Вальс в исполнении гостей бала
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Контекст:
Венские балы занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Впервые Венский бал состоялся в 1935 году. С тех пор мероприятие проводится в феврале каждого года в Венской государственной опере.