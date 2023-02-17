В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото

Впервые Венский бал состоялся в 1935 году Фото: ЕРА

Во время церемонии открытия выступили артисты балета Государственной оперы. На балу присутствовали президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Карл Нехаммер. Они наблюдали за происходящим, находясь в своих ложах.

Среди гостей мероприятия была замечена американская актриса Джейн Фонда.

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Фото: ЕРА Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (четвертый слева) и канцлер Австрии Карл Нехаммер (четвертый справа) Фото: ЕРА Гости в ожидании открытия бала Фото: ЕРА Прибытие гостей на церемонию Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА 84-летняя американская актриса, модель и писательница Джейн Фонда Фото: ЕРА Выступление артистов балета Государственной оперы Фото: ЕРА Прибытие гостей Фото: ЕРА Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (четвертый слева) и канцлер Карл Нехаммер (четвертый справа) Фото: ЕРА Выступление дебютантов Фото: ЕРА Фото: ЕРА Вальс в исполнении гостей бала Фото: ЕРА Фото: ЕРА