Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
25 февраля, 2020
 
Новости

В Женеве проходит выставка украинского фотографа

Выставка Lacrimosa в Женеве – первая зарубежная экспозиция художественных работ украинского фотографа Андрея Кравченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Выставка работ Андрея Кравченко проходит в галерее ArTypique
Выставка работ Андрея Кравченко проходит в галерее ArTypique
Фото: Andrew Kravchenko / Facebook

В галерее ArTypique (Женева, Швейцария) 20 февраля открылась выставка художественной фотографии Lacrimosa украинского фоторепортера Андрея Кравченко. Об этом он написал в Facebook. 

"Через личный и креативный подход фотограф работает на пересечении сознания и впечатлений автора и зрителя. Отдавая преимущество фотографии, где эмоции важнее содержания, автор становится очень близким к импрессионистам. В Lacrimosa Андрей сосредоточился на своих ощущениях от жизни, тогда как его журналистская фотография фокусируется на фактах. Эта выставка демонстрирует парадигму, абсолютно противоположную его работе фотожурналиста", – сказала директор галереи Сандрин Берьйоне.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=547401835874801&id=253846631896991

Это первая персональная выставка художественной фотографии Кравченко за границей. До этого в Украине, Германии и Ватикане экспонировались его документальные работы, также отдельные фотографии выставлялись в Украине, Германии, Франции, Швейцарии, России, Польше, Италии, Испании, странах Балтии, США, Канаде, ОАЭ, Японии и других.

33-летний Андрей Кравченко работает фоторепортером с 2006 года. Сейчас живет в Женеве.

Теги: Украина, Швейцария, Женева, фотовыставка, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. Главное
Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
В первую ночь в "Новых Санжарах" реально страшно было: а если у кого-то хватит ума поджечь? – руководительница хореографической студии, артисты которой были эвакуированы из Китая
В первую ночь в "Новых Санжарах" реально страшно было: а если у кого-то хватит ума поджечь? – руководительница хореографической студии, артисты которой были эвакуированы из Китая
Анна ШЕСТАК
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
  90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS