В Женеве проходит выставка украинского фотографа

Выставка Lacrimosa в Женеве – первая зарубежная экспозиция художественных работ украинского фотографа Андрея Кравченко.

В галерее ArTypique (Женева, Швейцария) 20 февраля открылась выставка художественной фотографии Lacrimosa украинского фоторепортера Андрея Кравченко. Об этом он написал в Facebook.

"Через личный и креативный подход фотограф работает на пересечении сознания и впечатлений автора и зрителя. Отдавая преимущество фотографии, где эмоции важнее содержания, автор становится очень близким к импрессионистам. В Lacrimosa Андрей сосредоточился на своих ощущениях от жизни, тогда как его журналистская фотография фокусируется на фактах. Эта выставка демонстрирует парадигму, абсолютно противоположную его работе фотожурналиста", – сказала директор галереи Сандрин Берьйоне.

Это первая персональная выставка художественной фотографии Кравченко за границей. До этого в Украине, Германии и Ватикане экспонировались его документальные работы, также отдельные фотографии выставлялись в Украине, Германии, Франции, Швейцарии, России, Польше, Италии, Испании, странах Балтии, США, Канаде, ОАЭ, Японии и других.

33-летний Андрей Кравченко работает фоторепортером с 2006 года. Сейчас живет в Женеве.