"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья

"Чувствуй себя", – подписала она снимок.
"Вас могут арестовать за это в некоторых штатах. Будьте осторожнее", – отреагировали на публикацию фолловеры.
"Так красиво!" – оценили фото актрисы поклонники.
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Уоттс известна ролями в фильмах "Малхолланд Драйв", "Бердмэн", "Кинг Конг". Она воспитывает двоих сыновей – Александра Пита (2007) и Сэмюэла Кайа (2008). Их отец – бывший гражданский муж артистки, американский актер Лев Шрайбер. Они расстались в 2016 году после 11 лет совместной жизни.