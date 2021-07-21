"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья

"Чувствуй себя", – подписала она снимок.

"Вас могут арестовать за это в некоторых штатах. Будьте осторожнее", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Так красиво!" – оценили фото актрисы поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Watts (@naomiwatts)