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21 июля, 2021
 
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"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья

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Уотсс мать двоих сыновей
Уотсс – мать двоих сыновей
Фото: naomiwatts / Instagram

52-летняя британская актриса Наоми Уоттс 21 июля в Instagram обнародовала селфи, на котором запечатлена без белья в белом просвечивающемся на груди топе и такого же цвета брюках свободного кроя со шнурком на талии.

"Чувствуй себя", – подписала она снимок.

"Вас могут арестовать за это в некоторых штатах. Будьте осторожнее", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Так красиво!" – оценили фото актрисы поклонники.

Контекст:

Уоттс известна ролями в фильмах "Малхолланд Драйв", "Бердмэн", "Кинг Конг". Она воспитывает двоих сыновей – Александра Пита (2007) и Сэмюэла Кайа (2008). Их отец – бывший гражданский муж артистки, американский актер Лев Шрайбер. Они расстались в 2016 году после 11 лет совместной жизни.

Теги: Наоми Уоттс, актриса, грудь
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