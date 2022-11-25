Вдова Говорухина погибла в пожаре

Трагедия произошла в коттеджном поселке "Лесное Озеро". Огонь охватил двухэтажный особняк, где жила вдова режиссера. Ее домработница успела спастись, а Галина Говорухина – нет, сообщает Telegram-канал.

Контекст: Российский режиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет. Причина его смерти не называется. При жизни Говорухин хвалил президента РФ Владимира Путина за аннексию Крыма и утверждал, что на востоке Украины идет гражданская война. Среди самых известных фильмов режиссера – "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "10 негритят".