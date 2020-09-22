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22 сентября, 2020
 
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Вдова Паваротти вышла замуж

50-летняя вдова итальянского оперного певца Лучано Паваротти Николетта Мантовани познакомилась со вторым мужем в начале 2020 года.

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Мантовани вышла замуж спустя 13 лет после смерти Паваротти
Мантовани вышла замуж спустя 13 лет после смерти Паваротти
Фото: ЕРА

Вдова итальянского оперного певца Лучано Паваротти 50-летняя Николетта Мантовани спустя 13 лет после его смерти вышла замуж, сообщил 21 сентября таблоид Hola.

Избранником Мантовани стал финансист Альберто Тинарелли, с которым она познакомилась в начале 2020 года. 

Свадьба состоялась в Болонье (Италия).

В августе 2020 года в интервью Today Мантовани рассказала, что с Тинарелли ее познакомил их общий друг. Вдова оперного певца подчеркнула, что для свадьбы у них с избранником не было других причин, кроме "большого желания". 

По словам Мантовани, Паваротти навсегда останется важным человеком в ее жизни.

Мантовани была второй женой Паваротти. Пара зарегистрировала отношения после того, как в январе 2003 года у них родилась дочь Аличе. 6 сентября 2007 года артиста не стало. Паваротти умер за месяц до 72-летия. 

Теги: свадьба, Лучано Паваротти
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