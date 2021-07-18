"Великолепна". Внучка Чапкиса заворожила сеть фото в коротком топе

На снимке Сафрончик предстала в коротком желтом топе и голубых штанах.

"Великолепно, элегантно, изысканно. Как всегда", – прокомментировал fdallara.

"Самая красивая в мире", – подчеркнул massimilianoamato.

"Вы великолепны", – добавил atornatora.

Контекст:

Анна Сафрончик родилась 4 января 1981 года в Киеве в семье солистов Национального театра оперы и балета имени Шевченко тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис. Ее дед – известный украинский хореограф Григорий Чапкис.

Когда Анне исполнилось 13 лет, родители эмигрировали в Италию. В 1998 году Сафрончик победила в конкурсе красоты "Мисс Тоскана". В 2000-м дебютировала в кино в фильме "Добро пожаловать, Албания".