Венсан Кассель попал в ДТП

Французский актер Венсан Кассель 20 мая повредил голову в результате дорожно-транспортной аварии, которая произошла на юго-западе Франции, пишет издание Mirror.
Сообщается, что актер, который ехал по дороге на мотороллере, столкнулся с автомобилем.
После получения медицинской помощи в одном из частных госпиталей Кассель обнародовал в Instagram в разделе историй короткое видео, на котором запечатлен с перебинтованной головой.
Венсан Кассель родился в 1966 году во Франции. Актер известен ролями в фильмах "Черный лебедь" и "Мой король".
Кассель был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи. В 2004 году у них родилась дочь Дэва, в 2010-м – дочь Леони.
В августе 2013 года брак актеров распался.
В настоящее время Кассель женат на модели Тине Кунаки, которая в апреле 2019 года родила ему дочь.