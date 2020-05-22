Венсан Кассель попал в ДТП

Французского актера Венсана Касселя сбила машина, когда он ехал на мотороллере. После госпитализации актер обнародовал видео, на котором позировал с перебинтованной головой.

Французский актер Венсан Кассель 20 мая повредил голову в результате дорожно-транспортной аварии, которая произошла на юго-западе Франции, пишет издание Mirror.

Сообщается, что актер, который ехал по дороге на мотороллере, столкнулся с автомобилем.

После получения медицинской помощи в одном из частных госпиталей Кассель обнародовал в Instagram в разделе историй короткое видео, на котором запечатлен с перебинтованной головой.

Скриншот: vincentcassel / Instagram



Венсан Кассель родился в 1966 году во Франции. Актер известен ролями в фильмах "Черный лебедь" и "Мой король".

Кассель был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи. В 2004 году у них родилась дочь Дэва, в 2010-м – дочь Леони.

В августе 2013 года брак актеров распался.

В настоящее время Кассель женат на модели Тине Кунаки, которая в апреле 2019 года родила ему дочь.