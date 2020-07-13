"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео

46-летний российский музыкант Андрей Губин, страдающий от неврологического заболевания, выступил в московском караоке-баре. Запись выступления музыканта на своей странице в Instagram обнародовал певец Илья Бардо, участник пятого сезона российского проекта "Голос", которое выходило на "Первом канале".
Во время выступления Губин исполнил песню из репертуара коллеги Леонида Агутина "На сиреневой луне".
"Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный!" – описал Губина Бардо.
"Вернись, Андрей", – прокомментировали публикацию пользователи соцсети.
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Годы работы на эстраде берут свое * , как не крути! Главное, всегда оставаться человекомСкромныи * , добрыи * , совершенно простои * и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту! #андреи * губин #ильябардо #2020 @gubin_andrey__ @_gubin_andrey_official @kadrilkaraoke
Пик популярности Губина пришелся на конец 1990-х годов. Наиболее популярные песни из его репертуара – "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Такие девушки, как звезды".
В начале 2019 года артист рассказывал, что страдает от неврологического заболевания, которое вызывает спазм мышц лица. Музыкант говорил, что живет в Уфе и не работает, но в будущем надеется выздороветь и продолжить карьеру. Музыкант заявлял, что живет на накопленные средства, которых ему хватит на 10 лет.