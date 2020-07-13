"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео

46-летний российский музыкант Андрей Губин, который из-за неврологического заболевания вынужден был покинуть сцену, исполнил в караоке-баре песню из репертуара коллеги Леонида Агутина.

Губин страдает от неврологического заболевания, но надеется вернуться на сцену Фото: gubin_andrey__ / Instagram

46-летний российский музыкант Андрей Губин, страдающий от неврологического заболевания, выступил в московском караоке-баре. Запись выступления музыканта на своей странице в Instagram обнародовал певец Илья Бардо, участник пятого сезона российского проекта "Голос", которое выходило на "Первом канале".

Во время выступления Губин исполнил песню из репертуара коллеги Леонида Агутина "На сиреневой луне".

"Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный!" – описал Губина Бардо.

"Вернись, Андрей", – прокомментировали публикацию пользователи соцсети.