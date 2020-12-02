"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda

По словам украинского телеведущего Геннадия Попенко, во время романа с проживающей сейчас в России украинской певицей Loboda, он понял, что является чемоданом без ручки.

Украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, что полтора года состоял в отношениях с проживающей сейчас в России украинской певицей Loboda.

По словам Попенко, причиной их расставания стали его низкие доходы. Он подчеркнул, что артистка не упрекала его этим, но он все понимал без слов.

"Она тогда, кажется, была солисткой группы "Капучино". У меня была зарплата $300 на канале. А остальное – все, что мог найти, то и мог найти. Бегал, зарабатывал. Я видел, что девушке нужно другое, ей нужно развитие, а я не могу вкладывать. А это специфический бизнес. И когда рядом есть мужчина – ей будет сложнее. Лучше пусть идет – развивается, делает то, что ей будет необходимо, потому что я тут реально как камень, привязанный к ноге, или чемодан без ручки", – сообщил Попенко.

Попенко родился в 1979 году в Полтаве. Карьеру телеведущего начал в 2009 году на "Новом канале", где проработал девять лет.

В 2009 году он перешел на "1+1", в 2010 работал на "UA:Перший", а в 2012 вернулся на первое место работы.

Сейчас Попенко работает на канале "2+2". Ведущий женат. Вместе с супругой Ириной воспитывает дочь Богдану (2012).

Loboda была участницей украинской группы "Капучино" с 2002 по 2003 год. Сейчас певица не замужем, воспитывает двух дочерей – Евангелину (2011), которую родила от хореографа Андрея Царя, и Тильду (2018). По версии издания Super, отцом Тильды является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.