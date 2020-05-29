"Виена и фантомы". Вышел трейлер фильма с Фэннинг. Видео
На канале IMDb в YouTube разместили трейлер фильма "Виена и фантомы". Действие ленты происходит в США 1980-х годов. Главные герои – панк-группа, которая колесит по стране. Главная героиня – подруга музыкантов, которая помогает им организовывать концерты. По сюжету она попадает в любовный треугольник. Роли исполнили Дакота Фэннинг, Зои Кравитц, Эван Рейчел-Вуд. В сети лента появится 30 июня.
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