Вин Дизель повел под венец дочь погибшего Пола Уокера

22-летняя Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана. Вин Дизель был другом ее отца и одновременно ее крестным отцом.

Для свадьбы дочь Уокера оделась в лаконичное платье из шелка с открытой спиной и фату. Со своей стороны, жених выбрал классический костюм черного цвета. А Дизель посетил праздник в голубом костюме и в очках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

Также Мидоу показала видео с церемонии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)