Винник в драке из-за девушек потерял зубы

Украинский певец Олег Винник в интервью журналу "Отдохни" заявил, что осознал свою мужскую привлекательность в 14-летнем возрасте.

В 14 лет Винник осознал, что нравится девушкам такой, какой есть Фото: olegg.vynnyk /Instagram

46-летний украинский певец Олег Винник в интервью журналу "Отдохни" рассказал, что однажды потерял в драке два зуба.

По словам Винника, события происходили во времена его юности в селе Червоный Кут Черкасской области – на родине артиста.

Винник признался, что по местным обычаям парни должны были отстаивать честь села кулаками, если к местным девушкам приезжали парни из соседних поселков.

Артист заявил, что в одной из таких драк ему выбили два зуба, а после драки "односельчане откачивали его водой".

В интервью изданию Винник также признался, что осознал свою мужскую привлекательность в 14 лет. "Я понял, что мне ничего не нужно делать, чтобы нравиться девушкам. Я такой, какой есть. Это получается само собой", – признался артист.

Анонсируя интервью журналу на своей странице в Instagram, артист написал, что воспринимает возможность учиться на своих ошибках как удовольствие.

Сольную карьеру в Украине Олег Винник начал в 2011 году. В Германии исполнитель пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сейчас Винник дает около 150 сольных концертов в год.