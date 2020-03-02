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02 марта, 2020
 
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Винник в драке из-за девушек потерял зубы

Украинский певец Олег Винник в интервью журналу "Отдохни" заявил, что осознал свою мужскую привлекательность в 14-летнем возрасте.

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В 14 лет Винник осознал, что нравится девушкам такой, какой есть
В 14 лет Винник осознал, что нравится девушкам такой, какой есть
Фото: olegg.vynnyk /Instagram

46-летний украинский певец Олег Винник в интервью журналу "Отдохни" рассказал, что однажды потерял в драке два зуба.

По словам Винника, события происходили во времена его юности в селе Червоный Кут Черкасской области – на родине артиста.  

Винник признался, что по местным обычаям парни должны были отстаивать честь села кулаками, если к местным девушкам приезжали парни из соседних поселков.

Артист заявил, что в одной из таких драк ему выбили два зуба, а после драки "односельчане откачивали его водой". 

В интервью изданию Винник также признался, что осознал свою мужскую привлекательность в 14 лет. "Я понял, что мне ничего не нужно делать, чтобы нравиться девушкам. Я такой, какой есть. Это получается само собой", – признался артист.

Анонсируя интервью журналу на своей странице в Instagram, артист написал, что воспринимает возможность учиться на своих ошибках как удовольствие. 

Сольную карьеру в Украине Олег Винник начал в 2011 году. В Германии исполнитель пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сейчас Винник дает около 150 сольных концертов в год.

Теги: Украина, драка, Олег Винник
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