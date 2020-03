Винник в драке из-за девушек потерял зубы

View this post on Instagram

Это большой кайф - учиться на своих ошибках. Если бы мне представилась возможность прожить жизнь заново, я бы не хотел что-то менять. Хотел бы оставить в ней все те уроки, что были. Полное интервью в @otdohniua от 28.02 *