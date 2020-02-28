"Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
Украинский певец Александр Пономарев на своем YouTube-канале опубликовал ролик, в котором песню "Я люблю тільки тебе" из его репертуара исполняет Олег Винник. В последнем припеве к Виннику присоединился Пономарев, и они спели дуэтом. Видео было снято в студии "З ранку до ночі". Автор песни – Пономарев. Песня "Я люблю тільки тебе" вошла в одноименный альбом певца 2006 года.
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