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31 января, 2020
 
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Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ

По сообщению The Wall Street Journal, владелец компании по производству и продаже нижнего белья Victoria's Secret миллиардер Лесли Векснер рассматривает варианты полной или частичной продажи бренда.

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Векснер может остаться председателем Victoria's Secret СМИ
Векснер может остаться председателем Victoria's Secret – СМИ
Фото: Leslie Wexner / Facebook

82-летний владелец компании по производству и продаже нижнего белья Victoria's Secret миллиардер Лесли Векснер намерен продать бренд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Причиной стало падение продаж. В зимний предпраздничный период их уровень снизился на 12%.

Как рассказал инсайдер, Векснер может продать Victoria's Secret частично или полностью и остаться председателем компании.

Векснер возглавляет компанию L Brands с момента ее основания в 1963 году. Он является главным акционером L Brands (его доля около 17%).

Компании L Brands принадлежат марки Victoria's Secret, Pink, Bath & Body Work. Капитализация компании сейчас составляет $5,68 млрд. Самый высокий показатель был в 2015 году – $29 млрд.

Теги: мода и красота, Victoria's Secret, Лесли Векснер
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