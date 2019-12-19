Во втором сезоне "Властелина колец" одну из главных ролей сыграет Морфидд Кларк

Британская актриса Морфидд Кларк получила одну из главных ролей в сериале по "Властелину колец" от стримингового сервиса Amazon. Об этом сообщает Variety.
Кларк исполнит роль эльфийки Галадриэль. В трилогии Питера Джексона 2001–2003 годов ее сыграла актриса Кейт Бланшетт.
Режиссеры проекта – Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, сценарист – Брайан Когман, работавший над "Игрой престолов".
Испанский режиссер Хуан Антонио Байона снимет первые два эпизода сериала.
В проекте также снимутся актеры Маркелла Кавена, Джозеф Моул и Максим Балдри.
Дата релиза сериала "Властелин колец" пока не названа. Съемки проекта будут проходить в Новой Зеландии. В основе сериала – одноименный цикл романов английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.