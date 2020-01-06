Волочкова обнародовала серию снимков шпагата

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимки, для которых позировала в шпагате во время отдыха в Таиланде.
"Русскую баню, ледяную купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию", – написала балерина.
Она также показала шпагат в воздухе и воде.
Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.