"Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
Американский стриминговый сервис HBO Max на своем YouTube-канале представил трейлер сериала-антиутопии "Воспитанные волками". Режиссер – Ридли Скотт, создатель франшиз "Чужой" и "Бегущий по лезвию". Действие фантастического сериала разворачивается на неизвестной планете, куда люди вынуждены были переселиться после войны, уничтожившей Землю. По сюжету два андроида – Отец и Мать – становятся наставниками человечества. Им предстоит рассказать, как нужно жить в условиях, непривычных для землян. Андроиды также должны проработать людей идеологически и навязать им собственные верования и религию. Роли исполнили Аманда Коллин, Абубакар Салим,Трэвис Фиммел. Премьера сериала назначена на 3 сентября на HBO Max.
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